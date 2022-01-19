Сыграют на Евро-2022? Стали известны сроки возвращения лидеров сборной Казахстана по футзалу

Игроки сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб и Даурен Турсагулов, которые ранее сдали положительные тесты на COVID-19, смогут сыграть на ЧЕ-2022, информирует Телеграм-канал "Спорту Шредингера".

Казахстанцы стартуют на континентальном турнире 20 января матчем со Словенией, а в ночь на 25 января - с Финляндией.

"Арнольд Кнауб сообщил, что пропустит первый матч Евро-2022 против Словении, но сможет сыграть с Финляндией. Даурен Турсагулов, возможно, сыграет со Словенией. Против Финляндии он точно будет в составе", - констатирует "СШ".

Сборная Казахстана может остаться без главного тренера и лидеров на Евро-2022 по футзалу

Ранее сдал положительный тест на коронавирус главный тренер национальной команды Пауло Рикардо Кака. Был обнародован список казахстанских игроков на Евро-2022, а континентальный турнир будет показан в прямом эфире.