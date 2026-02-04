Футзал
Вчера 10:19

Кто сыграет в полуфинале Кубка Азии после вылета Узбекистана

©x.com/afcasiancup

Определились полуфинальные пары Кубка Азии-2026 по футзалу, который проходит в Индонезии, передают Vesti.kz.

В 1/2 финала сыграют:

• Ирак — Иран
• Индонезия — Япония

Матчи пройдут 5 февраля, а 7-го числа состоится финал.

Напомним, Иран — действующий чемпион Кубка Азии, завоевавший рекордный 13-й титул в 2024 году.

В четвертьфинале нынешнего розыгрыша иранцы выбили из турнира Узбекистан.

Первоначально Пакистан и Индонезия выразили заинтересованность в проведении турнира. Позже, 8 ноября 2024 года, комитет по футзалу Азиатской футбольной конфедерации выбрал Индонезию страной-хозяйкой соревнований.