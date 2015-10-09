11 голов забито в матче Узбекистана за полуфинал Кубка Азии по футзалу

Сборная Узбекистана уступила команде Ирана в 1/4 финала Кубка Азии по футзалу, который проходит в Индонезии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу иранцев, которые являются действующими чемпионами Азии.

В полуфинале иранцы сыграют с Ираком, который обыграл команду Таиланда (4:2). В другом четвертьфинале сборная Японии разгромила команду Афганистана (6:0).

Японцы в полуфинале сыграют с победителем пары Индонезия - Вьетнам.

Напомним, на групповом этапе Узбекистан уступил Японии (1:2), обыграл Австралию (4:2) и сыграл вничью с Таджикистаном (0:0).

Добавим, что Иран является самой титулованной сборной Азии. Команда выиграла 13 титулов чемпиона Азии. Сборная Японии четырежды становилась чемпионом Азии.

