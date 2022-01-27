Сенсационным результатом завершился матч на Евро-2022

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Сегодня 07:45

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с семикратными чемпионами континента из Испании на Евро-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в матче открыли испанцы, когда Лосано забил мяч в свои ворота (0:1). В первом тайме соперники еще раз обменялись голами (1:2), а втором Испания сумела только сравнять счет (2:2).

Фавориты нанесли 56 ударов по воротам соперников, но заработали только одно очко: с четырьмя баллами они закрепились на втором месте. Лидирует в квартете D сборная Грузии, выигравшая два стартовых матча.

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Евро по футзалу


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