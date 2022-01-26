Забивающие и бьющие. Сборная Казахстана по футзалу - среди лучших на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу является не только одной из самых грубых на Евро-2022, но и находится среди лучших в созидании, передает корреспондент Vesti.kz.

Красная карточка казахстанца Альберта Акбаликова стала только одной из двух, показанных на турнире. В группе лидеров наши игроки и среди самых недисциплинированных сборных.

Заработано три желтые карточки (делят с четвертого по шестое места), а лидируют по предупреждениям итальянцы (восемь карточек).

Есть и еще один важный пункт: казахстанцы спровоцировали 16 фолов соперников и делят второе место в этом рейтинге с Финляндией. На первой позиции - Словения.

Лучшие по голам на Евро-2022

1. Россия - 11 голов.

2. Казахстан - 10 голов.

3-4. Украина и Португалия - по восемь голов.

Самые грубые команды на Евро-2022

1. Италия - 19 фолов.

2. Словения - 18 фолов.

3. Казахстан - 15 фолов.

Лучшие по ударам в створ на Евро-2022

1-2. Казахстан и Россия - по 37 ударов.

3-6. Польша, Словения, Португалия и Сербия - по 32 удара.

Добавим, что следующий матч сборная Казахстана проведет 28 января, когда сыграет с Италией. Наша сборная лидирует в группе В с четырьмя очками, а их соперники делят второе место со Словенией.

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