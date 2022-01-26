Капитан сборной Казахстана вошел в историю футзала

Капитан сборной Казахстана Игита вошел в историю футзала, когда забил красивый гол в ворота Финляндии на Евро-2022, сообщает пресс-служба КФФ.

Лидер национальной сборной забил во втором тайме, когда дальним ударом сравнял счет (2:2), а Казахстан одержал первую победу на турнире (6:2).

"Вратарь сборной Казахстана по футзалу Игита @leohiguita2 вошел в историю, забив третий гол на третьем чемпионате Европы. Статистика игрока - 78 матчей и 11 мячей (на чемпионатах Европы - 11 матчей и 3 мяча)", - подписали пост.

Добавим, что после двух туров Казахстан набрал четыре очка и вышел в лидеры группы, но перед решающим матчем потерял двух игроков. Турнир могут продолжить с болельщиками, а также определен первый участник плей-офф.

Два игрока сборной Казахстана не сыграют с Италией на Евро-2022. Известны подробности