"Удар молнии от Игиты". Сборная Казахстана забила еще один крутой гол на Евро и восхитила УЕФА

Результативный удар вратаря сборной Казахстана Игиты в матче Евро-2022 по футзалу с Финляндией назван "Голом дня", передает корреспондент Vesti.kz.
"Удар молнии от Игиты", - отметил официальный Twitter УЕФА.
Капитан сборной Казахстана отличился в начале второго тайма. На 25-й минуте Игита в излюбленной манере подключился к атаке и пробил издалека. Его гол помог во второй раз сравнять счет - 2:2, после чего казахстанцы забили еще четыре мяча и разгромили финнов с результатом 6:2.
Напомним, что ранее невероятный гол, который претендует на звание лучшего на Евро, забил Жуниор Дуглас.
🇰🇿 Higuita thunderbolt! 🚀@leohiguita ⚽️@volkswagen | #FEUROGoal | #FutsalEURO pic.twitter.com/4Ste7PbL3I— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 24, 2022