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Еще одна сборная на Евро-2022 с участием Казахстана досрочно вышла в плей-офф

Еще одна сборная на Евро-2022 с участием Казахстана досрочно вышла в плей-офф
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Сборная Грузия по футзалу одержала волевую победу на Евро-2022 и досрочно вышла в плей-офф турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в матче на седьмой минуте открыли игроки Боснии и Герцеговины, но в начале второго тайма грузинская команда забила два гола и одержала победу.

После двух встреч Грузия набрала шесть очков и ниже второго места в квартете не опустится. Босния проиграла оба проведенных матча.

Также в группе D выступают команды Испании и Азербайджана: фавориты также могут оформить выход во второй этап турнира.

Ранее в плей-офф пробилась Россия, которая также стартовала с двух побед. Казахстан также имеет шансы на выход из группы: в последнем туре, который пройдет 28 января, сыграет с Италией.

Забивающие и бьющие. Сборная Казахстана по футзалу - среди лучших на Евро-2022

 

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Метки:
Евро по футзалу Грузия Босния и Герцеговина Сборная РК по футзалу Казахстан

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