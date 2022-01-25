Сборная Казахстана объявила состав на второй матч Евро-2022

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Сегодня 00:31

Сборная Казахстана по футзалу сделала изменения в составе на второй матч Евро-2022 против Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч пропускают Альберт Акбаликов, который получил красную карточку в матче со Словенией, а также Чингиз Есенаманов, сдавший положительный тест на Covid-19.

Есть и другие изменения по сравнению со стартовой игрой со Словенией.

Сборная Казахстана: Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов.

Запасные: Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.

Неожиданным результатом завершился матч конкурентов сборной Казахстана на Евро-2022

Напомним, что ранее сыграли конкуренты Казахстана по группе: Италия не смогла обыграть Словению.

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Метки:
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