Сборная Казахстана объявила состав на второй матч Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу сделала изменения в составе на второй матч Евро-2022 против Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч пропускают Альберт Акбаликов, который получил красную карточку в матче со Словенией, а также Чингиз Есенаманов, сдавший положительный тест на Covid-19.

Есть и другие изменения по сравнению со стартовой игрой со Словенией.

Сборная Казахстана: Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов.

Запасные: Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.

Неожиданным результатом завершился матч конкурентов сборной Казахстана на Евро-2022

Напомним, что ранее сыграли конкуренты Казахстана по группе: Италия не смогла обыграть Словению.