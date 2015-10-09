Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал
Сегодня 08:40
 

Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

  Комментарии

Поделиться
Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА ©КФФ

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футзальных сборных мира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футзальных сборных мира, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана по футзалу потеряла одну позицию и опустилась на девятое место, пропустив вперёд себя Украину. Других изменений в топ-10 рейтинга не произошло.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана в стыковых матчах квалификации чемпионата Европы-2026 сыграла с Италией. В первой встрече казахстанцы уступили со счетом 1:2, а в ответной игре одержали победу – 3:2, однако по итогам серии пенальти (0:2) путевку на Евро завоевали итальянцы. В ноябре главный тренер Кака покинул сборную Казахстана.

Рейтинг ФИФА по футзалу:

  1. (1). Бразилия – 1674.04 очка;
  2. (2). Португалия – 1536.17;
  3. (3). Испания – 1529.67;
  4. (4). Аргентина – 1515.75;
  5. (5). Иран – 1484.23;
  6. (6). Марокко – 1481.26;
  7. (7). Россия – 1435.77;
  8. (9). Украина – 1415.81;
  9. (8). Казахстан – 1400.60;
  10. (10). Франция – 1357.50.

Сборная Казахстана выбрала нового главного тренера

Обновила ФИФА и женский рейтинг, где лидерство также удерживает Бразилия. А вот сборная Казахстана поднялась на одну позицию и разместилась на 56-м месте.

Женский рейтинг ФИФА по футзалу:

  1. (1) Бразилия – 1514,38 очка;
  2. (2) Испания – 1413,77;
  3. (3) Португалия – 1372,69;
  4. (6) Аргентина – 1268,75;
  5. (7) Италия – 1226,40;
  6. (5) Япония – 1214,13;
  7. (8) Колумбия – 1204,96;
  8. (4) Таиланд – 1185,31;
  9. (10) Россия – 1165,10;
  10. (9) Иран – 1157,19.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
КуПС Куопио
КуПС Куопио
(Куопио)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
КуПС Куопио
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!