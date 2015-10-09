Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футзальных сборных мира, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана по футзалу потеряла одну позицию и опустилась на девятое место, пропустив вперёд себя Украину. Других изменений в топ-10 рейтинга не произошло.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана в стыковых матчах квалификации чемпионата Европы-2026 сыграла с Италией. В первой встрече казахстанцы уступили со счетом 1:2, а в ответной игре одержали победу – 3:2, однако по итогам серии пенальти (0:2) путевку на Евро завоевали итальянцы. В ноябре главный тренер Кака покинул сборную Казахстана.

Рейтинг ФИФА по футзалу:

(1). Бразилия – 1674.04 очка; (2). Португалия – 1536.17; (3). Испания – 1529.67; (4). Аргентина – 1515.75; (5). Иран – 1484.23; (6). Марокко – 1481.26; (7). Россия – 1435.77; (9). Украина – 1415.81; (8). Казахстан – 1400.60; (10). Франция – 1357.50.

Обновила ФИФА и женский рейтинг, где лидерство также удерживает Бразилия. А вот сборная Казахстана поднялась на одну позицию и разместилась на 56-м месте.

Женский рейтинг ФИФА по футзалу:

(1) Бразилия – 1514,38 очка; (2) Испания – 1413,77; (3) Португалия – 1372,69; (6) Аргентина – 1268,75; (7) Италия – 1226,40; (5) Япония – 1214,13; (8) Колумбия – 1204,96; (4) Таиланд – 1185,31; (10) Россия – 1165,10; (9) Иран – 1157,19.

