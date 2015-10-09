Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футзальных сборных мира, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу потеряла одну позицию и опустилась на девятое место, пропустив вперёд себя Украину. Других изменений в топ-10 рейтинга не произошло.
Напомним, в сентябре сборная Казахстана в стыковых матчах квалификации чемпионата Европы-2026 сыграла с Италией. В первой встрече казахстанцы уступили со счетом 1:2, а в ответной игре одержали победу – 3:2, однако по итогам серии пенальти (0:2) путевку на Евро завоевали итальянцы. В ноябре главный тренер Кака покинул сборную Казахстана.
Рейтинг ФИФА по футзалу:
- (1). Бразилия – 1674.04 очка;
- (2). Португалия – 1536.17;
- (3). Испания – 1529.67;
- (4). Аргентина – 1515.75;
- (5). Иран – 1484.23;
- (6). Марокко – 1481.26;
- (7). Россия – 1435.77;
- (9). Украина – 1415.81;
- (8). Казахстан – 1400.60;
- (10). Франция – 1357.50.
Обновила ФИФА и женский рейтинг, где лидерство также удерживает Бразилия. А вот сборная Казахстана поднялась на одну позицию и разместилась на 56-м месте.
Женский рейтинг ФИФА по футзалу:
- (1) Бразилия – 1514,38 очка;
- (2) Испания – 1413,77;
- (3) Португалия – 1372,69;
- (6) Аргентина – 1268,75;
- (7) Италия – 1226,40;
- (5) Япония – 1214,13;
- (8) Колумбия – 1204,96;
- (4) Таиланд – 1185,31;
- (10) Россия – 1165,10;
- (9) Иран – 1157,19.
