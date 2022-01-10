Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира

Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей футзальной команды мира в 2021 году, сообщает Futsalplanet.com.

На победу в этой номинации также претендуют Аргентина, Босния и Герцеговина, Иран, Япония, Марокко, Португалия, Словакия, Узбекистан и Венесуэла.

На ЧМ-2021 Казахстан впервые в своей истории занял четвертое место.

Напомним, что казахстанская команда выступит на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе она сыграет против Словении, Финляндии и Италии.

Подопечные Рикардо Кака уже приступили к учебно-тренировочным сборам в Нур-Султане. С составом команды можно ознакомиться здесь.

Сборная Казахстана по футзалу изменила план подготовки к Евро-2022. Подробности