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Сборная Казахстана по футзалу изменила план подготовки к Евро-2022. Подробности

Сборная Казахстана по футзалу изменила план подготовки к Евро-2022. Подробности
©КФФ
Новости спорта Футзал

Сборная Казахстана по футзалу внесла коррективы в ход процесса подготовки к ближайшему чемпионату Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, команда Пауло Рикардо Кака не сможет сыграть ранее запланированные товарищеские матчи с Украиной. 

Национальная команда на данный момент в штатном режиме продолжает тренировочный процесс в Нур-Султане. Вероятно, теперь сборная напрямую отправится в Нидерланды, где пройдет Евро-2022, поскольку контрольные игры в Киеве отменены.  

Также стало известно, что в составе сборной Казахстана на данный момент отсутствуют несколько лидеров, включая Игиту, Дугласа и Тайнана, которые не успели вернуться в страну. Скорее всего, они присоединятся к команде лишь в Нидерландах. 

При этом вопрос с проведением Евро-2022 практически решен, более того, сейчас УЕФА совместно с местной федерацией и министерством здравоохранения разрабатывают план по запуску болельщиков на трибуны. 

Напомним, проведение  Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Нидерланды

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