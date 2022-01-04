Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу во главе с Рикардо Кака обнародовал состав команды из 15 игроков для участия в чемпионате Европы 2022 года. После сборов будет определена окончательная заявка из 14 игроков.

Вратари: Игита и Нарун Сериков (оба - "Кайрат"), Рауан Атантаев ("Нур-Султан");

Полевые игроки: Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов и Даурен Турсагулов (все - "Кайрат"), Жомарт Токаев и Ерсултан Сагындыков (оба - "Атырау"), Нурбек Карагулов ("Актобе"), Азат Валиуллин ("Аят"), Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Лео ("Норильский никель", Россия) и Арнольд Кнауб ("Динамо-Самара", Россия).

Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.