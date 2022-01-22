Сборная Казахстана по футзалу лишилась игрока на матч Евро-2022 с Финляндией

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Сегодня 17:01

27-летний нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов не сыграет в следующем матче команды в рамках группового этапа Евро-2022, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче турнира против сборной Словении форвард был удален с поля за грубую игру и теперь пропустит встречу с Финляндией. 

Игра состоится в Гронингене (Нидерланды) в ночь с 24 на 25 января в 1:30 по времени Нур-Султана. 

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Напомним, что в первом матче группы на Евро сборная Казахстана сыграла со счетом 4:4 со Словенией. После этого в расположение команды прибыли главный тренер Кака, а также игроки Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков.

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