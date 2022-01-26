Россия выиграла второй матч на Евро-2022 по футзалу

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Сборная России по футзалу обыграла Хорватию и вышла в лидеры группы С на Евро-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Россияне забили четыре безответных гола. Дубль оформил Артем Антошкин и возглавил гонку бомбардиров турнира, где его конкурентами являются и казахстанские игроки.

У россиян шесть набранных очков после двух матчей, а Хорватия с тремя баллами осталась на второй строчке. Первые очки в турнире наберут команды Польши и Словакии, которые сыграют между собой.

Сборная Казахстана во втором туре обыграла Финляндию и возглавила группу В. Ранее стало известно, что казахстанцы потеряли двух игроков на матч с Италией.

Два игрока сборной Казахстана не сыграют с Италией на Евро-2022. Известны подробности

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Метки:
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