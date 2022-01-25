Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022

Игрок сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов вышел на первое место бомбардиров Евро-2022 по версии УЕФА после дубля в ворота Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

После двух мячей во втором туре турнира Оразов забил уже три гола на Евро, добавив к ним результативный пас. В гонке бомбардиров казахстанец догнал конкурентов из России, Украины и Португалии.

Бомбардиры Евро-2022

1. Биржан Оразов (Казахстан) - три гола (плюс голевая передача).

2. Артем Антошкин (Россия) - три гола (плюс голевая передача).

3. Михаил Зварич (Украина) - три гола.

4. Пани Варела (Португалия) - три гола.

5. Дуглас Жуниор (Казахстан) - два гола (плюс две голевые передачи).

6. Даниил Абакшин (Украина) - два гола (плюс голевая передача).

7. Хенри Аламиккотерво (Финляндия) - два гола (плюс голевая передача).

8. Алофонсу Жезус (Португалия) - два гола (плюс голевая передача).

В группу лидеров может подняться казахстанец Дуглас Жуниор, а Арнольд Кнауб, автор еще одного дублю в ворота Финляндии, занимает с конкурентами с 9 по 15 места.

Казахстан дважды отыгрался и одержал первую победу на Евро-2022 по футзалу

Добавим, что Казахстан во втором туре Евро-2022 обыграл Финляндию и вышел в лидеры группы. Исход матча прокомментировал главный тренер Пауло Рикардо Кака, а капитан Игита высказался о своем голе с дальней дистанции, который переломил ход встречи.