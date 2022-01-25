 D7LsTxwgB4wtKc7F5ezLYGe4c5l50OdPgNBv9D43
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022

Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Игрок сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов вышел на первое место бомбардиров Евро-2022 по версии УЕФА после дубля в ворота Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

После двух мячей во втором туре турнира Оразов забил уже три гола на Евро, добавив к ним результативный пас. В гонке бомбардиров казахстанец догнал конкурентов из России, Украины и Португалии.

Бомбардиры Евро-2022

1. Биржан Оразов (Казахстан) - три гола (плюс голевая передача).

2. Артем Антошкин (Россия) - три гола (плюс голевая передача).

3. Михаил Зварич (Украина) - три гола.

4. Пани Варела (Португалия) - три гола.

5. Дуглас Жуниор (Казахстан) - два гола (плюс две голевые передачи).

6. Даниил Абакшин (Украина) - два гола (плюс голевая передача).

7. Хенри Аламиккотерво (Финляндия) - два гола (плюс голевая передача).

8. Алофонсу Жезус (Португалия) - два гола (плюс голевая передача).

В группу лидеров может подняться казахстанец Дуглас Жуниор, а Арнольд Кнауб, автор еще одного дублю в ворота Финляндии, занимает с конкурентами с 9 по 15 места.

Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022. Фото 1

Казахстан дважды отыгрался и одержал первую победу на Евро-2022 по футзалу

Добавим, что Казахстан во втором туре Евро-2022 обыграл Финляндию и вышел в лидеры группы. Исход матча прокомментировал главный тренер Пауло Рикардо Кака, а капитан Игита высказался о своем голе с дальней дистанции, который переломил ход встречи.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан Нидерланды Финляндия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:24
Футзал
Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022 Три гола от Оразова, или как игроки сборной Казахстана перевернули топ-список Евро-2022
Сегодня , 12:19
Футзал
Наставник сборной Финляндии не считает постыдным разгром от Казахстана на Евро по футзалу Наставник сборной Финляндии не считает постыдным разгром от Казахстана на Евро по футзалу
Сегодня , 11:25
Футзал
"2:0 в пользу Теему Пукки" и "европейская Бразилия". Реакция финских фанатов на разгром от сборной Казахстана "2:0 в пользу Теему Пукки" и "европейская Бразилия". Реакция финских фанатов на разгром от сборной Казахстана
Сегодня , 10:54
Футзал
"Оңай жеңіс болды деуі мүмкін". Қазақ футзалының шоқ жұлдызы Қазақстан мен Финляндия матчы жайлы "Оңай жеңіс болды деуі мүмкін". Қазақ футзалының шоқ жұлдызы Қазақстан мен Финляндия матчы жайлы
Сегодня , 09:20
Футзал
"Это Казахстан!". Игита высказался о своем невероятном голе и оценил шансы команд в группе на Евро "Это Казахстан!". Игита высказался о своем невероятном голе и оценил шансы команд в группе на Евро
Сегодня , 09:00
Футзал
"Удар молнии от Игиты". Сборная Казахстана забила еще один крутой гол на Евро и восхитила УЕФА "Удар молнии от Игиты". Сборная Казахстана забила еще один крутой гол на Евро и восхитила УЕФА
Сегодня , 08:00
Футзал
Кака восхитился сборной Казахстана после первой победы на Евро по футзалу и назвал ключевой момент матча Кака восхитился сборной Казахстана после первой победы на Евро по футзалу и назвал ключевой момент матча
Сегодня , 07:31
Футзал
Видеообзор матча, или как Казахстан дважды отыгрался и разгромил соперника на Евро по футзалу Видеообзор матча, или как Казахстан дважды отыгрался и разгромил соперника на Евро по футзалу
Сегодня , 03:10
Футзал
Казахстан дважды отыгрался и одержал первую победу на Евро-2022 по футзалу Казахстан дважды отыгрался и одержал первую победу на Евро-2022 по футзалу
Сегодня , 00:31
Футзал
Сборная Казахстана объявила состав на второй матч Евро-2022 Сборная Казахстана объявила состав на второй матч Евро-2022
Сегодня , 00:13
Футзал
Неожиданным результатом завершился матч конкурентов сборной Казахстана на Евро-2022 Неожиданным результатом завершился матч конкурентов сборной Казахстана на Евро-2022
Вчера , 22:02
Футзал
"Мы знаем игру Казахстана, но...". Тренер соперников по Евро-2022 высказался об очной дуэли "Мы знаем игру Казахстана, но...". Тренер соперников по Евро-2022 высказался об очной дуэли
Вчера , 21:05
Футзал
Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина
Вчера , 21:01
Футзал
Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА Казахстан борется с Россией, или как изменился рейтинг УЕФА
Вчера , 18:30
Футзал
"Алга, Казахстан!". Как лидеры сборной Казахстана "разогреваются" перед вторым матчем на Евро-2022 по футзалу "Алга, Казахстан!". Как лидеры сборной Казахстана "разогреваются" перед вторым матчем на Евро-2022 по футзалу
Вчера , 16:35
Футзал
"Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией "Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией
Вчера , 15:59
Футзал
Станет открытием Евро-2022? Главный тренер сборной Казахстана по футзалу высказался о Токаеве Станет открытием Евро-2022? Главный тренер сборной Казахстана по футзалу высказался о Токаеве
Вчера , 14:25
Футзал
"Худшее позади". Муканов - о втором матче сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу "Худшее позади". Муканов - о втором матче сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
Вчера , 12:42
Футзал
Назван победитель матча Казахстан - Финляндия на Евро-2022 по футзалу Назван победитель матча Казахстан - Финляндия на Евро-2022 по футзалу
Вчера , 09:00
Футзал
Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
23 января, 22:55
Футзал
"Кайрат" нашел замену лидеру сборной Казахстана по футзалу "Кайрат" нашел замену лидеру сборной Казахстана по футзалу
22 января, 19:06
Футзал
"Ты играешь за свою страну, за свою родину". Токаев - о старте сборной Казахстана на Евро-2022 и своем суперголе "Ты играешь за свою страну, за свою родину". Токаев - о старте сборной Казахстана на Евро-2022 и своем суперголе
22 января, 18:15
Футзал
В Финляндии назвали опасное оружие сборной Казахстана перед матчем Евро-2022 по футзалу В Финляндии назвали опасное оружие сборной Казахстана перед матчем Евро-2022 по футзалу
22 января, 17:01
Футзал
Сборная Казахстана по футзалу лишилась игрока на матч Евро-2022 с Финляндией Сборная Казахстана по футзалу лишилась игрока на матч Евро-2022 с Финляндией
22 января, 16:19
Футзал
Конкурент Токаева, или как объявился претендент на самый красивый гол Евро-2022 по футзалу Конкурент Токаева, или как объявился претендент на самый красивый гол Евро-2022 по футзалу
22 января, 07:45
Футзал
Сборная России по футзалу начала Евро-2022 с разгромной победы Сборная России по футзалу начала Евро-2022 с разгромной победы
22 января, 07:22
Футзал
Кака присоединился к сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу и провел тренировку Кака присоединился к сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу и провел тренировку
21 января, 17:39
Футзал
В КФФ рассказали о возвращении Кака в сборную Казахстана по футзалу В КФФ рассказали о возвращении Кака в сборную Казахстана по футзалу
21 января, 15:56
Футзал
Кака и еще два игрока сборной Казахстана отправились на Евро-2022 по футзалу Кака и еще два игрока сборной Казахстана отправились на Евро-2022 по футзалу
21 января, 15:33
Футзал
Родственник? Кто такой Жомарт Токаев из сборной Казахстана по футзалу Родственник? Кто такой Жомарт Токаев из сборной Казахстана по футзалу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus