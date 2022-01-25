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"Это Казахстан!". Игита высказался о своем невероятном голе и оценил шансы команд в группе на Евро

"Это Казахстан!". Игита высказался о своем невероятном голе и оценил шансы команд в группе на Евро
©КФФ
Новости спорта Футзал

Вратарь и капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита признался корреспонденту Vesti.kz, что ему важнее не пропускать в матче, чем забивать. 

Его гол во встрече с Финляндией вошел в число лучших на Евро-2022. Сравняв счет, он придал дух команде, которая в итоге разгромила соперника. 

"Удар молнии от Игиты". Сборная Казахстана забила еще один крутой гол на Евро и восхитила УЕФА

- Игита, ты забил свой третий гол на третьем чемпионате Европы. Какие у тебя эмоции от этого события и от этой победы?

- Что остается в жизни, так это история. Победа важнее, чем гол, конечно. Вратарю всегда приятно забивать гол. Мы победили, немного сняли давление. У нас впереди три-четыре дня, чтобы отдохнуть, изучить команду Италии.

Благодарю всех людей, кто болел за нас издалека в Казахстане, за их энергию, которая нам передалась. Теперь идем дальше.

В группе еще ничего не решено. У всех команд еще есть шанс, чтобы выйти из группы. Но на первом месте только мы - Казахстан. Мы на том месте, которое нам нужно, на котором мы и должны быть.

Конечно, я рад за свой гол. Но для меня, для вратаря, лучше сухая победа. Но ничего страшного. 6:2 - хорошая разница в счете. Наши игроки все отдали на площадке. И теперь мы уже думаем только о следующем матче. 

- Таймы получились разные. Сложно ли было в начале и как преодолели эти трудности?

- Да, разница есть. Как все знают, наша подготовка прошла не так, как мы хотели. Были не только травмы, был коронавирус, события в Казахстане, которые сказались на нас морально. В матче против Словении у нас не было ритма. Думаю, та ничья была победой для нас.

В этом матче, можно сказать, что во втором тайме мы лучше сыграли. Нашим лучшим таймом на Евро стал второй тайм против Финляндии. Думаю, к следующему матчу мы станем еще лучше.

Без зрителей, без подготовки, но мы показали характер, это самое главное. Казахстан - это дух. Мы показали казахский дух. Каждый тайм, каждую минуту на площадке мы растем вместе. Поэтому я не переживаю. Я не сомневаюсь, что в следующем матче мы будем лучше, чем сегодня. 

- Можно сказать, что твой гол поднял командный дух и ребята стали играть более открыто?

- Да. Я сравнял счет, стало 2:2, матч стал очень открытым. Конечно, можно сказать, что поднял дух команды, стали более легко играть, и поэтому получилось все сделать хорошо.

Да, мой гол помог. И ребята молодцы. Арнольд тоже - пропустил первый матч из-за коронавируса, приехал и два гола забил, это вообще!

Это Казахстан! Мы делаем все возможное, чтобы забить и помочь партнеру. Думаю, да. Мой гол сравнял счет, поднял дух и потом все стало легче. Поэтому получилась хорошая победа с хорошей разницей в счете. 

Напомним, что сборная Казахстана разгромила Финляндию со счетом 6:2 и возглавили группу. Следующий матч команда проведет 28 января против Италии.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Финляндия

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