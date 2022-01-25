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Кака восхитился сборной Казахстана после первой победы на Евро по футзалу и назвал ключевой момент матча

Кака восхитился сборной Казахстана после первой победы на Евро по футзалу и назвал ключевой момент матча
©КФФ
Новости спорта Футзал

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги матча против Финляндии, победа в котором стала первой для команды на Евро-2022. Он отметил, что ключевым моментом матча стал гол капитана и вратаря Игиты.

- Кака, матч против Финляндии стал для вас 30-м во главе сборной Казахстана. Какие итоги в нем можете подвести?

- Очень приятно провести 30 матчей за сборную Казахстана. Это очень хороший показатель. Надеюсь, что смогу его удвоить. Что касается игры, игроки соперника оборонялись активно, у них длинные ноги, и так мы пропустили первый гол. Но что мне понравилось в нашей команде, то, что, несмотря ни на что, любую проблему, любое препятствие она готова преодолеть. С утра перед матчем мы получили информацию, что Есенаманов не будет играть, но все равно команда не падала духом. По ходу матча дважды уступали в счете, смогли дотерпеть и сравнять и идти дальше. И это самое главное. Дух команды. Независимо от того, есть Кака или нет, у команды есть дух.

Видеообзор матча, или как Казахстан дважды отыгрался и разгромил соперника на Евро по футзалу

- Игита забил третий гол на третьем чемпионате Европы. Стал ли этот момент ключевым в матче?

- Я думаю, что да. Это ключевой момент в игре, потому что, во-первых, он сравнял счет. Это гол Игиты, гол капитана команды, гол, который все ждали. Это дало равенство в счете, но также дало нам преимущество моральное. Игита, как и вся команда, от игры к игре будет улучшать свою игру, будет играть более надежно. Будем играть более качественно. И мы надеемся, что в следующем матче мы поднимемся еще на ступеньку выше. 

- В отсутствие Акбаликова, столба, впереди играли Турсагулов, у которого был первый матч после травмы, и Валиуллин. Как оцените их игру? Кажется, иногда там подключали и Кнауба?

- Это была игра для умного футболиста-столба, который мог хорошо открываться. И когда оказалось в первом тайме, что только Турсагулов хорошо играл впереди, Валиуллин нехорошо вышел, поэтому я был вынужден использовать Кнауба впереди, чтобы открываться хорошо и принимать мяч, чтобы мы немножко отдохнули, и это в нескольких моментах хорошо получилось. Но во втором тайме во втором моменте, когда Валиуллин уже вышел, принял мяч, это то, что мы от него требуем, и тогда уже он играл. Он играл сегодня лучше, чем в прошлом матче. И надеемся, что в следующем матче он будет еще лучше. 

- Перед этим вничью сыграли Италия и Словения. Смотрели ли вы этот матч и чего ждете от следующей встречи с Италией?

- Италия более мастеровитая и не настолько дисциплинирована, как Финляндия. Не потому, что там нет порядка. Просто, когда собирается больше мастеровитых игроков, которые играют много индивидуально, пытаются обыграть один в один, команда автоматически начинает больше играть на импровизацию. Мы должны быть готовы к этому индивидуальному мастерству и играть против команды, которая будет рисковать. Мы видели, что они будут рисковать. Они рисковали два матча подряд, когда были ничейные результаты. Думаю, и сейчас по-другому не будет. 

Напомним, подопечные Кака разгромили Финляндию со счетом 6:2 и возглавили группу. Следующий матч команда проведет 28 января против Италии.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Финляндия

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