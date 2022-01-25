Видеообзор матча, или как Казахстан дважды отыгрался и разгромил соперника на Евро по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу разгромила команду Финляндии на чемпионате Европы-2022 в Нидерландах, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B завершилась победой команды Пауло Рикардо Кака со счетом 6:2.

Казахстанцы по ходу матча после того, как финны в начале каждого из таймов выходили вперед, дважды отыгрывались.

Голы на счету Биржана Оразова (дубль), Игиты, Арнольда Кнауба (дубль) и Азата Валиуллина.

Ранее в другом матче этой группы сборные Словении и Италии сыграли вничью 2:2. Таким образом, Казахстан с четырьмя очками вышел на первое место в группе.

Заключительный матч подопечные Кака проведут 28 января против итальянцев.

Напомним, сборная Казахстана стартовала на Евро-2022 с ничьей со Словенией (4:4), а Финляндия также поделила очки с Италией (3:3).