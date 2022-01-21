Родственник? Кто такой Жомарт Токаев из сборной Казахстана по футзалу

Жомарт Токаев в стартовом матче сборной Казахстана по футзалу на Евро-2022 стал одним из героев, записав на свой счет красивый и крайне важный гол. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом таланте из Аягоза.

Токаев проделал путь в футзал и в последние годы поражает своей эффективностью. Из Аягоза в алматинский Энергоколледж, затем в команду "Жетысу", а потом - вызов в сборную Казахстана.

Напомним, что примерно по такой же карьерной лестнице двигались нынешние звезды сборной - Даурен Турсагулов и Биржан Оразов. Вот только до флагмана казахстанского футзала - "Кайрата" - Жомарт пока не добрался, в алматинском клубе его кандидатуру на данный момент не рассматривают.

Безусловно, внимание к игроку связано в том числе с его фамилией. Сам Жомарт признавался, что едва ли не в первую очередь люди спрашивают его о родственных связях с президентом страны. Но в действительности Жомарт просто однофамилец, хотя, естественно, в его жизни не обходилось без забавных случаев по этому поводу.

"Все постоянно обращают внимание на совпадение имени и фамилии с нашим президентом. Я уже к этому привык. В детстве был интересный случай. Когда Касым-Жомарт Токаев был премьер-министром, меня в больницу пускали без очереди", - говорил игрок в интервью NewTimes.kz.

После распада "Жетысу" Токаев в середине сезона-2019/20 перебрался в "Атырау". Там он фигура заметная во всех смыслах. В кампании-2020/21 юркий универсал забил 12 голов в 35 матчах чемпионата Казахстана.

Но что поражало еще большее - искренность и перманентная самоотверженность игрока. В полуфинальном матче плей-офф прошлого сезона проявились оба качества Жомарта - в драматичной игре с "Актобе" он получил красную карточку, а потом не сдержал слез.

Яркая игра Токаева привлекла и тренерский штаб сборной Казахстана. Жомарт дебютировал за национальную команду в апреле прошлого года в матчах отбора к Евро-2022 против Израиля. Игроку сразу же удалось эффективно проявить себя - два гола в двух встречах.

Окончательно Токаев закрепился в основной обойме сборной после того, как попал в заявку на чемпионат мира в Литве. Да, он играл мало, но все же в 22 года оказаться на мундиале - уже дорогого стоит. Пауло Рикардо Кака отмечал, что у Токаева есть важное преимущество - он левоногий игрок. В футзале это не то чтобы дефицит, но качественных исполнителей с рабочей правой ногой откровенно говоря больше.

Примечательно, что и на Евро-2022 Токаев опять же попал напрямую, он сразу был в окончательном списке. Его изящный гол пяткой в тяжелейшем матче против Словении дал шанс сборной Казахстана спасти результат, которым она благополучно воспользовалась. Но работать Жомарту еще необходимо, ведь не стоит забывать, что третий пропущенный гол от Словении состоялся в том числе после не совсем уверенных действий в обороне 22-летнего универсала.

Перед матчем Кака говорил, что в связи с большими кадровыми проблемами это будет шанс проявить себя таким игрокам, как Токаев. Насколько главный тренер доволен качеством игры Жомарта, мы пока не знаем, но гол представителя "Атырау" так или иначе стал важным, и это должно помочь ему обрести еще большую уверенность и, возможно, стать этаким джокером нашей команды в Нидерландах.

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