Сегодня, 26 октября, рудненский "Аят" провел второй матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб встречался с лиссабонским "Спортингом" и проиграл со счетом 1:6.

У победителей отличились Зики Те (10-я минута), Жоау Матуш (10-я), Тайнан (12-я, 19-я, 22-я) и Алекс Мерлим (16-я). У проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (13-я).

Следующую игру в группе 1 казахстанцы проведут с украинской командой "ХИТ" 28 октября. Начало - в 20:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первом матче "Аят" потерпел поражение от хорватского "Олмиссума".

В пути "А", где выступает "Аят", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.