Дубль за 47 секунд решил исход первого матча казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

Казахстанский "Аят" провел первый матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов против хорватского "Олмиссума", сообщают Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Омише (Хорватия) и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Первый тайм остался за хорватами благодаря голу Джереми Буковца (19-я минута). После перерыва Луан Марсело сравнял счет, однако после Антонио Секулич за 47 секунд оформил дубль (27-28) и вновь вывел "Олмиссум" вперед.
На 36-й минуте Лукас Ян сократил отставание, но на большее у "Аята" не хватило времени.
Следующую игру "Аят" сыграет против лиссабонского "Спортинга". Эта игра состоится сегодня, 26 октября, и начнется 20:00 по времени Астаны.
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