Прямая трансляция матча Казахстан - Узбекистан перед ЧМ по футзалу

Новости спорта Футзал
Сегодня 09:40
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Сегодня, 7 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеский матч с Узбекистаном, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Таразе и начнется в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

9 апреля команды проведут вторую контрольную игру.

Ранее казахстанцы сыграли матч в закрытом режиме и оформил победный камбэк, подробности - тут.

Казахстан потерял трех лидеров на игры перед ЧМ по футзалу. Известен состав

Напомним, казахстанская сборная выступит на чемпионате мира, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Узбекистан Футзал
Новости
Сегодня , 09:40
Футзал
Прямая трансляция матча Казахстан - Узбекистан перед ЧМ по футзалу
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