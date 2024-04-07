Прямая трансляция матча Казахстан - Узбекистан перед ЧМ по футзалу

Сегодня, 7 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет товарищеский матч с Узбекистаном, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Таразе и начнется в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

9 апреля команды проведут вторую контрольную игру.

Ранее казахстанцы сыграли матч в закрытом режиме и оформил победный камбэк, подробности - тут.

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Напомним, казахстанская сборная выступит на чемпионате мира, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

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