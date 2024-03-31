Казахстан потерял трех лидеров на игры перед ЧМ по футзалу. Известен состав

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4 апреля Казахстан проведет контрольную игру с Кыргызстаном в закрытом режиме. А 7 и 9 апреля в Таразе подопечные Пауло Рикардо Кака сыграют два товарищеских матча с Узбекистаном. Изначально эти встречи планировалось провести в Ташкенте (Узбекистан), но по просьбе Ассоциации футзала Узбекистана их перенесли в Тараз.
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