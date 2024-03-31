Казахстан потерял трех лидеров на игры перед ЧМ по футзалу. Известен состав

Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на предстоящие товарищеские матчи. При этом ей из-за травм не помогут Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Дуглас, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

4 апреля Казахстан проведет контрольную игру с Кыргызстаном в закрытом режиме. А 7 и 9 апреля в Таразе подопечные Пауло Рикардо Кака сыграют два товарищеских матча с Узбекистаном. Изначально эти встречи планировалось провести в Ташкенте (Узбекистан), но по просьбе Ассоциации футзала Узбекистана их перенесли в Тараз.

Состав сборной Казахстана:

Напомним, чемпионат мира по футзалу, в котором таже выступит Казахстан, пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.