Опубликован календарь матчей сборной Казахстана в отборе на ЧМ по футзалу

Утвержден календарь матчей сборной Казахстана в рамках основного раунда квалификации на чемпионат мира-2024 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Свой первый матч в отборе подопечные Кака проведут 10 октября дома против Словении. Отмечается, что точное место проведения и время начала игр будет определено позднее.

По итогам жеребьевки Казахстан попал в группу 5, куда, помимо Словении, также вошла Черногория. С каждым соперником предстоит сыграть дома и в гостях.

Напомним, в основном раунде квалификации ЧМ примут участие 36 команд, которые разделены на 12 групп по три команды. Каждая из 36 команд проведет по одному матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе.

Победители всех групп, а также четыре лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в элитный раунд отбора ЧМ-2024. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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