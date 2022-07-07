Казахстан узнал соперников в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по основному отборочному раунду чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 7 июля, состоялась официальная жеребьевка.

Казахстанская команда попала у группу 5, куда также вошли Словения и Черногория. С каждым соперником предстоит сыграть дома и в гостях.

Матчи состоятся:

12-21 сентября 2022 года

3-12 октября 2022 года

6-9 ноября 2022 года

27 февраля - 8 марта 2023 года

Отметим, что в элитный раунд отбора ЧМ-2024 напрямую пройдут победители групп и четыре лучших обладателя вторых мест. А остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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