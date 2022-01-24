Еще один игрок сборной Казахстана пропустит матч Евро-2022. Известна причина

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Сегодня 21:05

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов пропустит матч Евро-2022 из-за положительного теста на COVID-19, передает корреспондент Vesti.kz.

Для возвращения в команду он должен будет сдать отрицательный тест, как это было ранее.

"Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Финляндией на чемпионате Европы-2022, - информирует пресс-служба национальной команды. - Он, как и остальные игроки команды, в воскресенье сдал отрицательный тест, но тест в день матча выявил положительный результат".

Также эту игру пропустит форвард национальной команды Альберт Акбаликов, получивший красную карточку в первом туре Евро-2022.

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Метки:
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