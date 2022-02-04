Названы финалисты Евро-2022 по футзалу

Сегодня, 4 февраля, на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах будут определены финалисты турнира, сообщает корреспондент Vest.kz.

По мнению букмекерской компании 1xВet.kz, в финале встретятся Россия и Испания.

Победа России - 1.232, ничья - 7.5, победа Украины - 7.8. Проход дальше: Казахстан - 1.29, Украина - 3.46;

Победа Испании - 1.765, ничья - 4.48, победа Португалии - 3.56. Проход дальше: Испания - 1.416, Португалия - 2.79.

Матч России с Украиной начнется в 22:00, а Испания с Португалией выйдут на паркет на три часа позже.

Лучший бомбардир сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу сделал заявление

Добавим, что сборная Казахстана завершила борьбу за медали Евро-2022 на стадии четвертьфинала, а Биржан Оразов остается в лидерах бомбардирской гонки турнира. Главный тренер команды Пауло Рикардо Кака жестко отреагировал на критику в адрес подопечных и дал обещание.