"Где тебя нашли? Клоун". Кака возмутило высказывание о сборной Казахстана на Евро по футболу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака жестко отреагировал на комментарий бывшего игрока команды Украины Сергея Усаковского, в котором медалист ЧМ-1996 сравнивает уровни участников четвертьфинала Евро-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

На одном из украинских ресурсов Усаковский вспомнил свой казахстанский этап карьеры и высказался о дуэли на континентальном турнире.

"Украинцы всегда побеждали Казахстан. Они - не уровень для нашей сборной. Это мое мнение. У Казахстана не играл сильнейший их игрок. Я играл в Казахстане год с братом. Мы были лидерами и занимали первые места. Поэтому когда мне говорят, что Казахстан - это супер-команда, то мне смешно", - поделился экс-игрок сборной Украины.

Кака в "сторис" своего Instagram был категоричен, ведь Усаковский ему не запомнился своими конструктивными действиями.

"Если ты это сказал... Это действительно смешно. Где тебя нашли? Я не помню ни одного твоего удара по воротам. Клоун", - иронично констатировал главный тренер сборной Казахстана.

На Евро-2022 казахстанцы проиграли в четвертьфинале соперникам из Украины и досрочно покинули турнир, а Кака дал обещание.

"Беру всю ответственность на себя и обещаю". Кака сделал заявление о сборной Казахстана на Евро по футзалу