Казахстан едва не сделал камбэк с 0:3, но остался без полуфинала Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от Украины в четвертьфинале чемпионата Европы-2022, проходящего в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый тайм остался за соперниками. Счет в матче на 14-й минуте открыл Петр Шотурма, реализовав пенальти.

После перерыва украинцы забили еще дважды. Сначала на 24-й минуте Игорь Корсун удвоил преимущество команды, а спустя пять минут Михаил Зварич довел счет до разгромного, поразив пустые ворота.

На 33-й минуте Казахстан усилиями Дугласа один мяч отыграл. За две минуты до завершения основного времени команда Как сократила отставание до минимума - отличился Биржан Оразов.

Однако после этого украинцы воспользовались ошибками соперника и за 30 секунд забили в пустые ворота.

Но точку в матче поставил все тот же Оразов, отличившийся за 44 секунды до сирены и установил окончательный счет - 3:5 в пользу Украины.

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на Евро-2022, тогда как Украина впервые прошла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Россия - Грузия.

Ранее в 1/2 финала также вышла Португалия, которая в своем четвертьфинале обыграла команду Финляндии (3:2).