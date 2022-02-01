"Мечта закончилась". Кака взял на себя ответственность за вылет сборной Казахстана с Евро по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал вылет команды с Евро по футзалу. Он отметил, что предстоит провести анализ ошибок.

"Мечта закончилась. Мы мечтали играть в полуфинале. Сейчас надо разобрать, почему мы с таким количеством людей играли этот матч, без наших лидеров. Беру на себя ответственность за это. Теперь будем анализировать наши ошибки, почему так получилось", - сказал Кака.

Напомним, Казахстан не смог пробиться в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5.