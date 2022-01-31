 lFLSKCeFLA6CztdT9UBAKIp8YWoCr5XjmWzIJqSr
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу

Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу
©uefa.com
Новости спорта Футзал
Чемпионат Европы по футзалу
1/4 финала
Португалия - Финляндия 3:2

Голы:

Нереализованные:

На Евро-2022 по футзалу в Нидерландах состоялся первый четвертьфинальный матч, в котором встречались Португалия и Финляндия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу Португалии, действующего чемпиона Европы.

У победителей дубль оформил Афонсу Жезуш (4-я минута, 15-я), а также отличился Мигел Анжелу (30-я). У проигравших точными ударами отметились Мийка Хосио (10-я) и Пану Аутио (27-я).

При этом нужно отдать должное финнам, они бились до конца и вполне могли преподнести громкую сенсацию на континентальном турнире.


В полуфинале, 4 февраля, Португалия встретится с победителем пары Испания - Словакия.

Напомним, Финляндия проиграла Казахстану на групповом этапе со счетом 2:6.

В ночь на 1 февраля сыграют Казахстан и Украина. Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана. Победитель в полуфинале сыграет с сильнейшим пары Россия - Грузия.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан Финляндия Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:35
Футзал
Казахстан едва не сделал камбэк с 0:3, но остался без полуфинала Евро-2022 по футзалу Казахстан едва не сделал камбэк с 0:3, но остался без полуфинала Евро-2022 по футзалу
Вчера , 23:59
Футзал
Сборная Казахстана назвала состав на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу Сборная Казахстана назвала состав на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 23:45
Футзал
Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу Определился первый полуфиналист Евро-2022 по футзалу
Вчера , 22:33
Футзал
Казахстан получил усиление на матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Казахстан получил усиление на матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 19:34
Футзал
"Это может сплотить казахов". Тренер сборной Украины рассказал о матче с Казахстаном и ошибках Игиты "Это может сплотить казахов". Тренер сборной Украины рассказал о матче с Казахстаном и ошибках Игиты
Вчера , 18:48
Футзал
В Украине сделали прогноз на матч с Казахстаном за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу В Украине сделали прогноз на матч с Казахстаном за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 18:05
Футзал
Игита обратился к казахстанцам перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Игита обратился к казахстанцам перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 17:24
Футзал
Названо главное отличие Казахстана от Украины перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Названо главное отличие Казахстана от Украины перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 15:35
Футзал
"Он не имел на это права". Кака - о дисквалификации Тайнана и матче с Украиной за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу "Он не имел на это права". Кака - о дисквалификации Тайнана и матче с Украиной за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 13:05
Футзал
Превью к матчу Казахстан - Украина за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Превью к матчу Казахстан - Украина за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 10:06
Футзал
Тренер сборной Украины оценил уровень Казахстана перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Тренер сборной Украины оценил уровень Казахстана перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Вчера , 09:40
Футзал
"Украина никогда не сдается". Тренер сборной Казахстана сделал заявление на матч 1/4 финала Евро-2022 по футзалу "Украина никогда не сдается". Тренер сборной Казахстана сделал заявление на матч 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
Вчера , 09:22
Футзал
Прямая трансляция матча сборной Казахстана в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу Прямая трансляция матча сборной Казахстана в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
Вчера , 08:50
Футзал
"Нам придется адаптироваться". Капитан сборной Казахстана высказался о потерях перед четвертьфиналом Евро-2022 по футзалу "Нам придется адаптироваться". Капитан сборной Казахстана высказался о потерях перед четвертьфиналом Евро-2022 по футзалу
30 января, 22:17
Футзал
"Топ-сборная в футзале". Игрок Украины оценил команду Казахстана перед матчем "Топ-сборная в футзале". Игрок Украины оценил команду Казахстана перед матчем
30 января, 18:10
Футзал
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном Тренер сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном
30 января, 17:29
Футзал
Казахстан? Названы полуфиналисты Евро-2022 по футзалу Казахстан? Названы полуфиналисты Евро-2022 по футзалу
30 января, 14:22
Футзал
Казахстану предсказали нелегкий матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу Казахстану предсказали нелегкий матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
30 января, 08:28
Футзал
"И тут казахи!". Как отреагировали украинские болельщики на матч с Казахстаном в плей-офф Евро-2022 по футзалу "И тут казахи!". Как отреагировали украинские болельщики на матч с Казахстаном в плей-офф Евро-2022 по футзалу
30 января, 00:46
Футзал
Определился соперник сборной Казахстана по полуфиналу Евро-2022 по футзалу Определился соперник сборной Казахстана по полуфиналу Евро-2022 по футзалу
30 января, 00:05
Футзал
Стали известны все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана Стали известны все четвертьфиналисты и пары плей-офф Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана
29 января, 21:26
Футзал
Казахстан в деле. Определился предпоследний участник плей-офф Евро по футзалу Казахстан в деле. Определился предпоследний участник плей-офф Евро по футзалу
29 января, 16:44
Футзал
"Это моя страна, это моя жизнь". Игита признался в любви к Казахстану "Это моя страна, это моя жизнь". Игита признался в любви к Казахстану
29 января, 14:43
Футзал
"Впечатляющее исключение", или как на Евро-2022 охарактеризовали игру лидера сборной Казахстана "Впечатляющее исключение", или как на Евро-2022 охарактеризовали игру лидера сборной Казахстана
29 января, 14:11
Футзал
Лучший бомбардир и еще один в топ-3. Как казахстанцы разрывают Евро-2022 по футзалу Лучший бомбардир и еще один в топ-3. Как казахстанцы разрывают Евро-2022 по футзалу
29 января, 12:50
Футзал
"Ешкім күтпеген нәтиже болды". Құрама қақпашысы Италиямен матч жайлы "Ешкім күтпеген нәтиже болды". Құрама қақпашысы Италиямен матч жайлы
29 января, 10:30
Футзал
"Не наш день". Лидер сборной Италии высказался о поражении от Казахстана на Евро-2022 "Не наш день". Лидер сборной Италии высказался о поражении от Казахстана на Евро-2022
29 января, 08:42
Футзал
"Нам очень грустно, но...". В Италии нашли объяснение поражению от Казахстана на Евро-2022 "Нам очень грустно, но...". В Италии нашли объяснение поражению от Казахстана на Евро-2022
29 января, 08:26
Футзал
Форвард сборной Казахстана назвал переломный момент матча за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу Форвард сборной Казахстана назвал переломный момент матча за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу
29 января, 07:42
Футзал
"Будем идти дальше, никаких отмазок". Кака оценил выход сборной Казахстана в плей-офф Евро-2022 по футзалу "Будем идти дальше, никаких отмазок". Кака оценил выход сборной Казахстана в плей-офф Евро-2022 по футзалу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus