"Беру всю ответственность на себя и обещаю". Кака сделал заявление о сборной Казахстана на Евро по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака подвел итоги выступлению на Евро-2022, сделав амбициозное заявление, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы проиграли в четвертьфинале соперникам из Украины и досрочно покинули турнир.

"Тренировать сборную Казахстана – непростая работа, потому что результат твоей работы будет отражаться на всей стране. Это очень ответственное событие, когда вся страна ждет победы. Прекрасно понимаю, какая моя должность перед народом. Повторюсь, я беру всю ответственность на себя за результат и обещаю, что команда вернется еще сильнее, и мы приложим все усилия, чтобы наши болельщики вновь нами гордились. Наша сборная всегда будет биться до конца. Алга, Казахстан 🇰🇿", - написал Кака в подписи к посту.

Добавим, что ранее определились все полуфиналисты турнира, а казахстанец Биржан Оразов остается самым результативным игроком Евро-2022.

Игрок сборной Казахстана стал лучшим бомбардиром по итогам четвертьфиналов на Евро-2022 по футзалу