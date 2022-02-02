Определились все полуфиналисты Евро-2022 по футзалу

Испания обыграла Словакию в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 5:1 в пользу испанцев. В составе победителей отличились Мельядо (2-я минута, 24-я), Серхио Лосано (10-я) и Рауль Кампос (16-я, 35-я). У проигравших единственный мяч в свой актив занес Петер Сербин (34-я).
Таким образом, в 1/2 финала, 4 февраля, сыграют Украина - Россия, Португалия - Испания.
Матчи за третье место и финал пройдут 6 февраля.
Напомним, Казахстан выбыл из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв украинцам.
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