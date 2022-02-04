Определился первый финалист Евро-2022 по футзалу

Сборная России победила Украину в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. В составе победителей отличились Антон Соколов (2-я минута), Андрей Афанасьев (15-я) и Артем Ниязов (31-я). У проигравших голами отметились Евгений Серый (16-я) и Даниил Абакшин (35-я).

При этом под занавес игры украинцы заработали пенальти, но Петр Шотурма не смог переиграть Дмитрия Путилова.

Таким образом, за золото континентального турнира россияне поспорят с победителем другой полуфинальной пары Португалия - Испания.

Матч за третье место и финал пройдут 6 февраля.

Напомним, сборная Казахстана выбыла из Евро-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Украине.