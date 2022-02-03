Лучший бомбардир сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу сделал заявление

Игрок сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов опубликовал пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оразов с семью голами является лучшим бомбардиром Евро-2022 в Нидерландах по итогам четвертьфиналов.

"Мы прилетели в Казахстан. Сейчас проводим время с семьей и восстанавливаемся. Проанализировав прошедший матч, мы поняли наши слабые стороны, теперь двигаемся дальше. Это не повод сдаваться, поражения делают нас сильнее. Спасибо за ваши пожелания и поддержку, я все читаю", - написал он.

Напомним, команда Пауло Рикардо Кака не смогла отобраться в полуфинал континентального турнира, проиграв Украине.

В 1/2 финала, 4 февраля, сыграют Украина - Россия, Португалия - Испания. Матчи за третье место и финал пройдут 6 февраля.