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"Нам очень грустно, но...". В Италии нашли объяснение поражению от Казахстана на Евро-2022

"Нам очень грустно, но...". В Италии нашли объяснение поражению от Казахстана на Евро-2022
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Главный тренер команды Италии Массимилиано Белларте высказался о поражении от сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу, которое помешало его команде выйти из группы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Казахстанцы выиграли матч (4:1) и набрали семь очков. Италия покинула континентальный турнир.

"Нам очень грустно, но нам нужно сосредоточиться на процессе, а не на результате. Иногда люди ориентируются только на результат, и вопрос здесь в том, что наш путь очень долог. Конечно, нам не хватало опыта на этом уровне, а эмоциональный интеллект - это то, что имеет решающее значение в этой игре, и нам его тоже не хватало

Что сегодня пошло не так, так это то, что мы не забили, а они забили. Это игра, в которой, если вы не рискуете, вы заплатите за это штраф, и это то, что произошло еще раз. Мы пропустили два мяча в быстрых контратаках, и это означало, что нам нужно было забить дважды во втором тайме, чтобы победить, но потом мы пропустили третий гол", - считает тренер.

Добавим, что в четвертьфинале, в котором Казахстан сыграет с Украиной, не сыграют два лидера национальной сборной.

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Метки:
Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан Италия

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