Форвард сборной Казахстана назвал переломный момент матча за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Форвард сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб, комментируя победу над Италией в последнем матче группового этапа Евро-2022, отметил, что команда показала свою лучшую игру на турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также назвал переломный момент встречи.

- Матч с Италией для нас начался не совсем хорошо, - сказал Кнауб. - Но в течение пяти минут мы забили быстрый гол. Это добавило нам тонуса в игре. В целом можно сказать, что итальянцы провели свой лучший матч, но и мы тоже за все три игры провели, наверное, свой лучший матч. Не скажу, что по качеству, есть какие-то нюансы, но, тем не менее, мы выиграли у сильного соперника и прошли дальше.

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- Какой момент стал переломным?

- Думаю, когда мы ушли на перерыв при счете 2:1 и вернулись, мы не пропустили гол, счет не стал 2:2. Наверное, это один из ключевых моментов. После этого мы плюс ко всему еще и забили, сделали 3:1, это вообще сбросило ответственность с наших плеч, мы стали более расковано играть. Конечно, сил было не так много, потому что мы проводили матч в шесть-семь человек. Поэтому старались отбиваться, забили четвертый.

Напомним, в последнем матче группы В сборная Казахстана победила Италию со счетом 4:1 и вышла в плей-офф. В четвертьфинале турнира команда сыграет с Украиной. Встреча состоится 31 января.