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"Будем идти дальше, никаких отмазок". Кака оценил выход сборной Казахстана в плей-офф Евро-2022 по футзалу

"Будем идти дальше, никаких отмазок". Кака оценил выход сборной Казахстана в плей-офф Евро-2022 по футзалу
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выход команды в плей-офф чемпионата Европы. Он также рассказал о потерях и возвращениях в команде и оценил групповой этап.

Напомним, что в последнем матче Казахстан обыграл Италию со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Евро-2022, где сыграет против Украины. Эта игра состоится 31 января. 

- С Италией был очень сложный матч, - отметил Кака. - По ходу матча у нас еще потеря была - Азат Валиулин, который хорошо начал, забил гол, но травмировался. У нас осталось мало футболистов, которые соответствовали тому, чтобы играть такую игру. Но все равно команда выдерживала это напряжение. Команда приехала сюда не для того, чтобы научить кого-то красиво играть. Мы приехали сюда, чтобы победить. Победить - это не значит постоянно владеть мячом и прессинговать и быть первым номером. Мы сегодня ставку делали на то, что Игита сыграет так, как он сыграл. Он - супервратарь. Мы делали ставку на него. Сели в обороне, чуть-чуть сэкономили силы. И то, что мы думали, что Игита должен хорошо наверху сыграть, и выбрали даже, чтобы он меньше подключался, чтобы не терял силы. И мы на контратаке забили свои моменты. Думаю, что так и даются тоже победы. Не всегда нужно играть первым номером. 

- Согласны, что в вашей группе, в отличие от других, получился свой мини-турнир?

- Действительно, наша группа очень сбалансирована, все команды прогрессировали.  Сегодня мы играли против лучшей Италии на этом турнире. И мы тоже прогрессировали. И каждый матч был как мини-финал. В других группах были какие-то проходные матчи. Но наша группа, действительно, была очень плотной, очень хорошей. Любой мог пройти в плей-офф. Как, например, Финляндия. Никто не думал, что он пройдет. 

- Вы сказали, что Валиулин получил травму, еще вторые желтые карточки получили Тайнан и Эдсон. Следующий матч опять не сможете сыграть в полном составе.

- У нас есть три потери и максимум два восстановления, если мы сможем еще что-то сделать с Чингизом Есенамановым, потому что карантин до 31-го, мы попросим УЕФА об исключении и сделать ему заранее тест, чтобы он мог играть 31-го. Поэтому максимум два добавления. В очередной раз будет сложно, но мы будем идти дальше, никаких отмазок. Мы будем дальше на победу играть. 

Отметим, что сборная Казахстана в третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата Европы. В 2016 году она заняла на турнире третье место, а в 2018-м - четвертое.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Италия Кака

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