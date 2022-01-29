Казахстан узнал соперника в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборной Казахстана по футзалу на стадии четвертьфинала чемпионата Европы будет противостоять команда Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz. В ходе группового этапа "жовто-блакитные" финишировали на втором месте в группе А.

В решающем матче Украина уступила Португалии (0:1), но их конкурент - сборная Нидерландов не добилась необходимого результата, проиграв Сербии (2:3). Таким образом, сборная Украины на Евро-2022 набрала три очка и заняла второе место, обойдя соперников по дополнительным показателям.

Сборная Казахстана в третий раз в истории вышла в плей-офф Евро по футзалу

Напомним, благодаря победе над Италией сборная Казахстана набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места в группе B. Четвертьфинал Казахстан - Украина пройдет 31 января. Примечательно, что в нынешний тренерский штаб сборной Казахстана входит Сергей Коридзе - лучший бомбардир в истории сборной Украины по футзалу.

Добавим, что сборная Казахстана в третий раз подряд вышла в плей-офф чемпионата Европы, на двух предыдущих турнирах наша команда добивалась следующих результатов: в 2016 году - третье место, в 2018-м - четвертое место.