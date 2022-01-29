Лучший бомбардир и еще один в топ-3. Как казахстанцы разрывают Евро-2022 по футзалу

Дубль в ворота Италии вернул казахстанца Биржана Оразова в лидеры бомбардирского зачета Евро-2022 по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz. В тройку поднялся и еще один игрок национальной сборной.

Казахстанская команда в третьем туре группового раунда переиграла итальянцев и вышла в плей-офф континентального турнира. Помимо Оразова, который довел голевую серию до пяти мячей, Дуглас Жуниор добавил гол и результативный пас, что позволило ему подняться в топ-3.

Бомбардиры Евро-2022

1. Биржан Оразов (Казахстан) - пять голов (плюс голевая передача).

2. Артем Антошкин (Россия) - пять голов (плюс голевая передача).

3. Дуглас Жуниор (Казахстан) - три гола (плюс три голевые передачи).

4-6. Михаил Зварич (Украина), Николоди (Италия) и Пани Варела (Португалия) - по три гола.

Сборная Казахстана в третий раз в истории вышла в плей-офф Евро по футзалу

Добавим, что после выхода Казахстана в плей-офф определился его соперник по первому кругу. Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака высказался о потерях перед играми на вылет, а его оппонент из Италии Массимилиано Белларте поделился грустью после вылета с турнира.