Красота от Токаева! Казахстан забил два супергола на старте Евро-2022, а какой круче?

Сборная Казахстана по футзалу стартовала на Евро-2022 в Нидерландах, сыграв вничью со Словенией со счетом 4:4. Причем казахстанцам весь матч приходилось отыгрываться - с 0:1, 1:2 и 2:4, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе сборной Казахстана дублем отметился Дуглас, а еще по голу забили Биржан Оразов и Жомарт Токаев. Из четырех голов два получились очень красивыми.

А первый мяч Дугласа и вовсе был признан УЕФА голом игрового дня на Евро-2022. "На 16-й минуте команда Казахстана забила красивейший ответный гол. Эдсон подал с углового, а Дуглас Жуниор с лета нанес мощнейший удар, к которому Нейц Берзелак был не готов", - пишет УЕФА.

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А вторую красоту от Казахстана на свой счет записал Жомарт Токаев, сделавший счет 3:4. "Жомарт Токаев сократил счет, изящно поразив цель ударом пяткой", - пишет УЕФА.

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Голы Дугласа и Токаева получились не только очень важными для сборной, но и реально шикарными. А какой из них красивее?

Напомним, в другом матче группы сборные Италии и Финляндии сыграли вничью со счетом 3:3. В итоге после первого тура у всех команд группы В по одному очку. Следующую игру Казахстан проведет в ночь на 25 января против Финляндии.