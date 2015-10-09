Казахстанский клуб сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов по футзалу, по итогам которой казахстанские клубы узнали своих соперников, передают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" (чемпион Казахстана) и "Семей" (серебряный призер) сыграют в основном раунде. Матчи этой стадии турнира пройдут с 28 октября по 2 ноября. Команды поделили на группы по четыре в каждой. В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.

Так, "Кайрат" попал в четвертую группу вместе со "Спортингом" (Португалия), "Ново Вриеме" (Хорватия) и "Приштиной" (Косово). Матчи этого кваратета состоятся в Хорватии.

"Семей" же во второй группе сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов - испанской "Пальмой", "Этуалем" (Франция) и "Хрудимом" (Чехия). Матчи квартета пройдут в Испании.

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" дошел до финальной стадии турнира ("Финал четырех"), а "Семей" - до элитного раунда (теперь вместо него 1/8 и 1/4 финала). Оба казахстанских клуба выбила "Пальма".

При этом "Кайрат" дважды выигрывал Лигу чемпионов. Столько же раз трофей брал "Спортинг", а "Пальма" - первый клуб, которому удалось выиграть три ЛЧ подряд, причем в своих первых трех сезонах.

Новый формат Лиги чемпионов по футзалу

В сезоне 2025/26 у турнира будет новая схема. Предварительный и основной раунды пройдут в формате мини-турниров, а затем состоятся две новые стадии - 1/8 и 1/4 финала, состоящие из двух матчей.

Как и прежде, в финальной части сыграют четыре клуба. Место проведения финального турнира определится, когда станут известны его участники.

Календарь игр

Предварительный раунд: 26-31 августа;

Основной раунд: 28 октября-2 ноября;

Жеребьевка плей-офф: 6 ноября;

1/8 финала (два матча): 24 ноября и 5 декабря;

1/4 финала (два матча): 23 февраля и 6 марта;

1/2 финала: 7 или 8 мая;

Финал и матч за третье место: 9 или 10 мая.