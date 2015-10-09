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52 миллиарда за нового партнера Роналду? Бразильский талант на прицеле у "Аль-Насра"

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52 миллиарда за нового партнера Роналду? Бразильский талант на прицеле у "Аль-Насра" ©x.com/AlNassrFC

Саудовский "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, готовит очередную громкую трансферную кампанию, сообщают Vesti.kz.

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Саудовский "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, готовит очередную громкую трансферную кампанию, сообщают Vesti.kz.

По данным источников, клуб нацелен на усиление атакующей линии и рассматривает вингера "Арсенала" Габриэла Мартинелли как одного из приоритетных кандидатов.

Бразильский талант - не единственный в шорт-листе: также "Аль-Наср" проявляет интерес к Луису Диасу из "Ливерпуля", однако мерсисайдцы пока не готовы расстаться со своим футболистом.

По информации, саудовский гранд располагает трансферным бюджетом в размере 85 миллионов евро (свыше 52 миллиардов тенге), который может быть направлен на приобретение атакующего игрока - и Мартинелли вполне вписывается в профиль.

На данный момент официальных переговоров с "Арсеналом" еще не было, но интерес со стороны "Аль-Насра" может вскоре перейти в конкретные действия.


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