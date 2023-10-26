Рудненский "Аят" определился с составом на второй матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 26 октября, казахстанская команда встретится с лиссабонским "Спортингом". Начало - в 20:00 по времени Астаны.

Соперники сыграют в таких составах:

Напомним, что в первом матче "Аят" потерпел поражение от хорватского "Олмиссума". С турнирным положением команд в группе 1 можно ознакомиться здесь.

В пути "А", где выступает "Аят", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.