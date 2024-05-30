Казахстан узнал соперников по группе отбора на Евро-2026 по футзалу

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы по футзалу 2026 года, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана попала в группу 6 и сыграет с командами Армении, Дании и Албании.

Чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Латвии и Литве.

Отборочные матчи в группах будут проходить с декабря по апрель. Каждая команда проведет по матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе.

Победители квартетов присоединятся в финальной стадии к Латвии и Литве (получили прямые путевки в ранге хозяев континентального турнира), а восемь лучших обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах в сентябре 2025 года.