Кака назвал проблему сборной Казахстана в отборе на Евро-2026

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2026, передают Vesti.kz.
Казахстанцы попали в группу 6 и сыграют с командами Армении, Дании и Албании.
"С Албанией мы уже играли в квалификации чемпионата мира 2021 года. У них также есть натурализованные игроки, это команда, которая растет из года в год. Единственная проблема – непростая логистика.
Дания также пытается развивать свой футзал. Хоть и у команды нет большого опыта, но тоже растет из года в год.
Армения также натурализовала немало бразильцев, по которым были разбирательства с УЕФА. Пока мы не знаем, в какой футзал они играют, но, судя по отборочному циклу ЧМ-2024, нам предстоит сыграть против серьезной команды с большими амбициями", – приводит слова Кака пресс-служба КФФ.
Хозяева Евро Латвия и Литва получили прямые путевки в финальную часть, а 34 лучшие команды в рейтинге национальных сборных УЕФА по футзалу по состоянию на декабрь 2023 года начнут квалификацию с основного раунда. К ним присоединились шесть лучших команд предварительного раунда.
Десять победителей групп основного раунда получат прямые путевку в финальную стадию, восемь лучших обладателей вторых мест в сентябре 2025 года примут участие в стыковых матчах.
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