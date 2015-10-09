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Футзал
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Казахстан узнал соперника за выход на Евро-2026 по футзалу

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Казахстан узнал соперника за выход на Евро-2026 по футзалу ©КФФ

Состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы-2026 по футзалу, по результатам которой определился соперник сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

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Состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы-2026 по футзалу, по результатам которой определился соперник сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

За выход в финальную часть турнира Казахстан сыграет с командой Италии, которая является двукратным чемпионом Европы (2003, 2014). Матчи пройдут 15 и 24 сентября.

В стыковых матчах примут участие восемь лучших команд, занявших вторые места в группах основного раунда. Победители этих встреч получат путевки в финальную стадию Евро-2026.

Напомним, в отборочном турнире к Евро-2026 сборная Казахстана заняла второе место в своей группе, набрав 10 очков. Лидером стала сборная Армении с 16 очками.

Финальная часть Евро-2026 пройдет с 20 января по 7 февраля. Турнир примут сразу три страны: Словения, Латвия и Литва.

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