Казахстан назвал состав на первый матч перед ЧМ по футзалу

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Сегодня 18:24
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Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Таджикистаном в рамках подготовки к чемпионату мира-2024 по футзалу в Узбекистане, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Казахстан проведет игру в таком составе:


Напомним, это первый из пяти товарищеских матчей сборной Казахстана в рамках учебно-тренировочного сбора.

ЧМ-2024 пройдет с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Бухаре и Андижане. Подопечные Рикардо Кака в группе D сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

Метки:
Казахстан Сборная РК по футзалу Таджикистан Футзал ЧМ по футзалу

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