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Прямая трансляция матча сборной Казахстана перед ЧМ по футзалу

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Прямая трансляция матча сборной Казахстана перед ЧМ по футзалу ©instagram.com/kff_team_futsal

Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана проведет первый из пяти товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату-2024 по футзалу. Соперником выступит Таджикистан, который также отобрался на мундиаль, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана проведет первый из пяти товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату-2024 по футзалу. Соперником выступит Таджикистан, который также отобрался на мундиаль, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00. В прямом эфире ее покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Вторую контрольную игру команды проведут 24 августа. В ходе УТС казахстанская сборная еще сыграет с Аргентиной и Ираном.

Напомним, десятый чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане.

Казахстан в группе D сыграет с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал Таджикистан

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